en Español

Product samples test positive for asbestos.

The FDA is advising consumers not to use certain Claire’s cosmetic products because they may be contaminated with asbestos fibers.

Samples of the following products tested positive for tremolite asbestos during FDA testing:

Claire’s Eye Shadows – Batch No/Lot No: 08/17

Claire’s Compact Powder – Batch No/Lot No: 07/15

Claire’s Contour Palette – Batch No/Lot No: 04/17

The FDA sampled and had tested targeted cosmetic products following reports of contaminated cosmetics marketed by Claire’s. Testing was conducted on behalf of FDA by the Occupational Safety and Health Administration and AMA Analytical Services, Inc.

Asbestos is a naturally occurring mineral that is often found near talc, an ingredient in many cosmetic products. Asbestos however, is a known carcinogen and its health risks are well-documented. During talc mining, if talc mining sites are not selected carefully and steps are taken to purify the talc ore sufficiently, the talc may be contaminated with asbestos.

Consumers who have these batches/lots of Claire’s Eye Shadow, Compact Powder, and Contour in their home should stop using them. Claire’s has informed us that it does not believe that affected products are still available for sale.

The FDA is not aware of any adverse reactions associated with exposure to these Claire’s products. Health care professionals and consumers are encouraged to report any adverse events potentially related to Claire’s Eye Shadow, Compact Powder, and Contour Palette to FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program by:

Completing and submitting the report online at MedWatch Online Voluntary Reporting Form

Downloading and completing the form, then submitting it via fax at 1-800-FDA-0178

The FDA is advising consumers not to use any of the following products.

La FDA aconseja a los consumidores que dejen de usar ciertos productos cosméticos de Claire’s

El resultado de muestras del producto dio positivo para asbestos.

La FDA recomienda a los consumidores que no utilicen ciertos productos cosméticos de Claire’s porque pueden estar contaminados con fibras de asbestos.

Las muestras de los siguientes productos dieron positivo al amianto con tremolita durante las pruebas de la FDA:

Claire’s Eye Shadows (Sombras de ojos) - Batch No/Lote No: 08/17

Claire’s Compact Powder (Polvo compacto) - Batch No/Lote No: 07/15

Claire’s Contour Palette (Paleta de contornos) – Batch No/ Lote No: 04/17



La FDA tomó muestras e hizo pruebas a productos cosméticos específicos después recibir reportes de cosméticos contaminados y comercializados por Claire’s. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y AMA Analytical Services, Inc. realizaron las pruebas en nombre de la FDA.

El asbesto es un mineral natural que se encuentra a menudo cerca del talco, un ingrediente en muchos productos cosméticos. Sin embargo, el asbesto es un carcinógeno conocido y sus riesgos para la salud están bien documentados. Durante la extracción de talco, si los sitios de extracción de talco no se seleccionan con cuidado y se toman medidas para purificar el mineral del talco de manera suficiente, el talco puede estar contaminado con asbestos.

Los consumidores que tienen productos con estos números de batch/lotes de Claire’s Eye Shadow, Compact Powder, y Contour Palette en su hogar deben dejar de usarlos. Claire's nos ha informado que no cree que los productos afectados todavía estén disponibles para la venta.

La FDA no tiene conocimiento de ninguna reacción adversa asociada con la exposición a estos productos de Claire’s. Se recomienda a los profesionales de la salud y los consumidores que informen cualquier evento adverso potencialmente relacionado con la sombra de ojos, el polvo compacto y la paleta de contorno de Claire’s al programa de reportes de eventos adversos MedWatch de la FDA:



Llene y envié su reporte con nuestro formulario voluntario en línea en MedWatch Online Voluntary Reporting Form (en inglés)

Descargue y llene formulario (en inglés) y luego envíelo por fax al 1-800-FDA-0178

La FDA recomienda a los consumidores que no utilicen ninguno de los siguientes productos.